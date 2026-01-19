Российский рынок автобусов обрушился

«Автостат»: В России рухнули продажи новых автобусов

В 2025 году в России значительно сократились продажи новых автобусов. Объем реализации этой категории транспорта составил 12 863 единицы, что на 34 процента хуже показателя 2024 года. Такие цифры приводит «Автостат».

Первое место в рейтинге производителей, как и годом ранее, удержал отечественный бренд PAZ. На его долю пришлось 46 процентов всех реализованных машин, что в количественном выражении составило 5946 автобусов. Однако этот результат на 27 процентов меньше, чем в 2024 году.

С существенным отрывом от лидера на второй позиции расположился китайский производитель Yutong, который продал на российском рынке 1305 новых автобусов, что на 41 процент меньше, чем годом ранее.

Третье место занял российский LIAZ с результатом в 1064 проданных автобуса, что на 62 процента меньше показателя годичной давности. В пятерку также вошли автобусы NEFAZ (957 единиц; снижение на 34 процента) и KAMAZ (690; спад на 8 процентов).

Среди моделей лидерство сохранил PAZ 3204 (2856 штук). Второй по популярности стала еще одна модель PAZ — с индексом 3205 (2165 единиц). На третьей строчке оказался NEFAZ 5299 (957). Также в пятерку вошли LIAZ 5292 (874) и PAZ 4234 (793).

Отдельно аналитики отметили ситуацию в декабре 2025 года. В последний месяц года в стране было реализовано 2485 новых автобусов, что на 12 процентов превысило результат декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесено предложение о введении в России права на бесплатное размещение автомобиля на платных парковках для многодетных семей.