Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:20, 19 января 2026Авто

Депутаты обсудят возможность еще одной льготы для многодетных семей

ТАСС: В ГД внесли закон о бесплатной парковке для многодетных по всей России
Марина Аверкина

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В Государственную Думу внесен документ, предполагающий введение в России права на бесплатное размещение автомобиля на платных городских парковках для семей, воспитывающих трех и более детей. Об этом сообщает ТАСС.

Законодательная инициатива предложена группой парламентариев, включающей депутатов и сенаторов от ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого. Текст проекта закона опубликован в электронной системе данных нижней палаты парламента.

Цель предложения — корректировка статьи 13 закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно изменениям, льгота будет распространяться на одно транспортное средство, которое является собственностью одного из родителей. Конкретные механизмы реализации этой меры должны будут разработать и утвердить в правительстве.

В настоящее время освобождение от платы за парковку для многодетных родителей действует только в двух городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. На остальной территории России аналогичная мера не предусмотрена, что вынуждает семьи нести дополнительные регулярные расходы, указано в пояснительной записке.

Разработчики законопроекта полагают, что его принятие позволит уменьшить финансовую нагрузку на многодетные семьи и создаст для них равные условия вне зависимости от региона проживания.

Ранее эксперты раскрыли главные недостатки трех типов колесных дисков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok