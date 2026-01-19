Депутаты обсудят возможность еще одной льготы для многодетных семей

ТАСС: В ГД внесли закон о бесплатной парковке для многодетных по всей России

В Государственную Думу внесен документ, предполагающий введение в России права на бесплатное размещение автомобиля на платных городских парковках для семей, воспитывающих трех и более детей. Об этом сообщает ТАСС.

Законодательная инициатива предложена группой парламентариев, включающей депутатов и сенаторов от ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого. Текст проекта закона опубликован в электронной системе данных нижней палаты парламента.

Цель предложения — корректировка статьи 13 закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно изменениям, льгота будет распространяться на одно транспортное средство, которое является собственностью одного из родителей. Конкретные механизмы реализации этой меры должны будут разработать и утвердить в правительстве.

В настоящее время освобождение от платы за парковку для многодетных родителей действует только в двух городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. На остальной территории России аналогичная мера не предусмотрена, что вынуждает семьи нести дополнительные регулярные расходы, указано в пояснительной записке.

Разработчики законопроекта полагают, что его принятие позволит уменьшить финансовую нагрузку на многодетные семьи и создаст для них равные условия вне зависимости от региона проживания.

