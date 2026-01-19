Эксперты раскрыли главные недостатки трех типов колесных дисков

Специалисты рассказали, из какого материала лучше выбрать колесные диски

В чем различие стальных, литых и кованых дисков и на что влияет материал, из которого они изготовлены, «Ленте.ру» рассказали специалисты авторынка.

Базовые комплектации большинства автомобилей поставляются со стальными дисками, которые часто называют «штамповкой» или «тазиками». Их производят методом штамповки из листовой стали с последующей сваркой. Главные достоинства таких дисков — невысокая цена и относительная простота ремонта. Вмятину на них можно устранить даже подручными средствами, что ценится, например, любителями внедорожного стиля езды.

Однако недостатков у стальных дисков гораздо больше. Среди основных эксперты назвали подверженность коррозии, большой вес, сложную балансировку, менее привлекательный дизайн. Кроме того, они легко деформируются от ударов. Из-за непрезентабельного вида такие диски нередко закрывают декоративными пластиковыми колпаками.

Популярные у россиян литые диски устанавливают на дорогие комплектации. Владельцы бюджетных моделей часто приобретают их отдельно. Такие диски изготавливают методом литья из расплава алюминиевого сплава с добавками в готовую форму. Литые модели значительно легче и прочнее стальных, лучше выдерживают удары и дольше сохраняют геометрию на неровных дорогах.

Их главные недостатки — высокая стоимость и сложный ремонт. Трещину нельзя заварить обычной сваркой, а для восстановления формы требуется специальное оборудование для прокатки с соблюдением температурного режима. Некачественный ремонт приводит к быстрому повторному нарушению геометрии, что вызывает вибрацию руля и ухудшает управляемость, делая дальнейшую эксплуатацию диска невозможной.

Высокой степенью надежности и качества отличаются кованые диски. Они производятся по технологии горячей объемной штамповки из особого авиационного алюминиевого сплава, легированного магнием, медью, кремнием и марганцем. Заготовка последовательно прессуется, нагревается и проходит механическую обработку. Результат — исключительная прочность, пластичность и минимальный вес. Повредить такой диск крайне сложно, а его ремонт чаще всего сводится к устранению царапин.

Среди недостатков эксперты назвали очень высокую цену и повышенную жесткость. При сильном ударе кованый диск не амортизирует, а передает энергию на элементы подвески и кузова, что требует повышенного контроля за их состоянием. Такие диски встречаются преимущественно на спорткарах и автомобилях премиум-сегмента.

