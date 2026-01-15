Отсутствие в наличии моделей автомобилей российской марки объяснили

«Авто.ру» выяснил причину отсутствия в наличии двух моделей марки «Москвич»

Информация о лифтбеке «Москвич 6» и электрическом кроссовере «Москвич 3е» исчезла из раздела о наличии на официальном сайте производителя для некоторых регионов России. Речь о Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также о других крупных регионах страны, выяснил портал «Авто.ру».

В свободной продаже, по данным источника, сейчас есть только единичные экземпляры этих машин. Например, у дилеров в Карелии еще можно найти лифтбек «Москвич 6» в версии «Комфорт».

В пресс-службе автомобильной марки «Москвич» информацию подтвердили. Представитель компании заявил, что определенное количество этих моделей находится на складах предприятия и у некоторых официальных дилеров. «Доступность автомобилей обеспечивается в соответствии со спросом», — отметили в компании и уточнили, что раздел «Автомобили в наличии» на официальном сайте не всегда отображает полный список доступных у дилеров машин. Что касается модели «Москвич 6», то ее развитие идет «в соответствии со своим жизненным циклом».

