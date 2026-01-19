Реклама

14:55, 19 января 2026

Рыбаки поймали рыбу рекордной величины

В США рыбаки поймали тунца рекордной величины, весящего 379 килограммов
Олег Парамонов
В американском штате Вирджиния рыбаки поймали тунца, весящего 379 килограммов. Об этом сообщает WAVY.

Гигантскую рыбу поймала команда судна High Hopes. Его капитан Дэвид Райт утверждает, что перед этим рыбаков несколько дней преследовали неудачи и они раз за разом возвращались с пустыми руками.

Рыба рекордной величины попалась Райту, когда он решил попытать удачу подальше от берега. Чтобы вытащить клюнувшего тунца из воды, рыбакам понадобилось около полутора часов.

После измерения выяснилось, что длина тунца составляет 274 сантиметра, а его вес превышает официальный рекорд штата. «Вопрос был просто в удаче», — считает Райт.

Ранее в американском штате Флорида женщина поймала редчайшего красноперого опаха весом 67 килограммов. Американка решила съесть свою добычу.

