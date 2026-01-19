Самолет с 200 пассажирами на борту потерял колесо во время посадки и попал на видео

Самолет United Airlines лишился колеса во время посадки в аэропорту Орландо

Самолет авиакомпании United Airlines потерял колесо во время посадки в аэропорту США и попал на видео. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел на аэродроме Орландо 18 января. По словам представителя авиаперевозчика, после приземления у лайнера с 200 пассажирами на борту возникла «техническая неисправность», в результате чего клиентов компании пришлось доставлять в терминал на автобусе.

На опубликованных в сети кадрах воздушное судно в момент сцепления стойки шасси со взлетно-посадочной полосой (ВПП) наклонилось вниз, ударившись о землю, и лишилось переднего колеса. Уточняется, что пострадавших во время происшествия нет. Однако авиагавань на время прекратила работу, так как судно перекрыло ВПП, его отбускировали.

