Самолет с десятками пассажиров на борту ударился хвостом о взлетную полосу при посадке

Самолет авиакомпании IndiGo с десятками пассажиров на борту ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу (ВПП) при посадке в аэропорту Индии. Об этом пишет портал Aviation Today.
Инцидент произошел 12 декабря, борт выполнял рейс Бхубанешвар-Ранчи. Хвостовой частью он задел ВПП при посадке в аэропорту Бирса Мунда. Сообщается, что пассажиры и члены экипажа ощутили сильную тряску в салоне, но никто не пострадал. Всего на борту находились 70 туристов.
Директор аэропорта Ранчи Винод Кумар подтвердил, что удар был сильным, но не представлял угрозы для безопасности пассажиров. «Самолет получил незначительные повреждения и временно был выведен из эксплуатации для проведения технической проверки», — сказал он. Также уточняется, что обратный рейс был отменен. Туристам предложили альтернативные маршруты, а специальные службы начали расследование причин инцидента.
Ранее пассажирский самолет получил вмятины после столкновения с птицами при заходе на посадку в Японии. Столкновение произошло на высоте 300 футов (91 метра).