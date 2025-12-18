Реклама

Самолет с десятками пассажиров на борту ударился хвостом о взлетную полосу при посадке

Самолет IndiGo с 70 пассажирами ударился хвостом о взлетную полосу при посадке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Susheels / Shutterstock / Fotodom  

Самолет авиакомпании IndiGo с десятками пассажиров на борту ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу (ВПП) при посадке в аэропорту Индии. Об этом пишет портал Aviation Today.

Инцидент произошел 12 декабря, борт выполнял рейс Бхубанешвар-Ранчи. Хвостовой частью он задел ВПП при посадке в аэропорту Бирса Мунда. Сообщается, что пассажиры и члены экипажа ощутили сильную тряску в салоне, но никто не пострадал. Всего на борту находились 70 туристов.

Директор аэропорта Ранчи Винод Кумар подтвердил, что удар был сильным, но не представлял угрозы для безопасности пассажиров. «Самолет получил незначительные повреждения и временно был выведен из эксплуатации для проведения технической проверки», — сказал он. Также уточняется, что обратный рейс был отменен. Туристам предложили альтернативные маршруты, а специальные службы начали расследование причин инцидента.

Ранее пассажирский самолет получил вмятины после столкновения с птицами при заходе на посадку в Японии. Столкновение произошло на высоте 300 футов (91 метра).

