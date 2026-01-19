Стало известно об успехах российских военных у Константиновки

Армия России охватывает Константиновку с флангов и заходит в пригороды

Российские военные успешно продвигаются на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска смогли зайти в пригороды Константиновки», — подтвердил собеседник Telegram-канала.

Он уточнил, что армия РФ охватывает Константиновку с флангов и в том числе наступает в Ивановке.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок назвал возможные сроки перехода всего Донбасса под контроль России. По его словам, данный процесс может завершиться в течение нескольких месяцев.