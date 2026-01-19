Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:10, 19 января 2026Силовые структуры

Стандартная полицейская проверка закончилась для россиянина уголовным делом

В Тюменской области полиция задержала мужчина почти с полукилограммом гашиша
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Тюменской области полиция задержала 33-летнего жителя Нового Уренгоя с крупной партией гашиша. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

При патрулировании автодороги ТюменьХанты-Мансийск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Haval. Пассажир, житель Нового Уренгоя, вел себя подозрительно, что стало поводом для досмотра. В подкладке его куртки нашли пять брикетов с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это гашиш общим весом почти 0,5 килограмма.

По словам задержанного, наркотик он купил через теневую интернет-площадку для личного употребления, а водителя попросил отвезти его за деньги, не сообщая о содержимом.

Ранее в Амурской области суд приговорил к пяти годам колонии особого режима местного жителя за нарколабораторию в гараже.

