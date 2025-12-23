Нетипичное использование гаража привело россиянина в колонию

В Амурской области суд приговорил к 5 годам мужчину за нарколабораторию в гараже

В Амурской области суд приговорил к пяти годам колонии особого режима местного жителя за нарколабораторию в гараже. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В августе 2022 года осужденный арендовал базу в одном из сел. Там он решил незаконно изготовить мефедрон для личного употребления. Мужчина изучил методику производства и заказал необходимые химические вещества и оборудование из Китая и других регионов России. В сентябре 2022 года в замаскированной комнате в гараже подсудимый изготовил более 83 граммов мефедрона. Наркотик он поместил в два пакета и оставил на стеллаже. При этом сам употреблял его ежедневно. В октябре 2022 года он переложил пакеты в автомобиль Lexus RX 300.

Его задержали в ноябре 2024 года, а затем признали виновным по статье 228 УК РФ. Он раскаялся в содеянном.

