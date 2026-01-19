Студент поправил профессора на лекции и опозорился перед сотней однокурсников

Пользователь Reddit с ником Ok_Recording2643 рассказал о том, как опозорился перед сотней однокурсников. Он прямо во время лекции решил поправить профессора, который ее читал.

«Профессор объяснял одну физическую концепцию, которую, как мне казалось, я очень хорошо понял, потому что читал о ней в интернете. В частности, я узнал, что она была опровергнута, поэтому я на глазах у всех поднял руку, встал и уверенным громким голосом начал его поправлять», — написал автор.

Профессор сделал паузу и посмотрел на студента, после чего уточнил, уверен ли он в своем мнении. Получив утвердительный ответ, преподаватель начал выводить на проектор различные источники информации — научные журналы, выдержки из учебников и другие данные.

«Все это доказывало, что я позорно ошибаюсь. И он даже не хамил, вместо этого просто объяснял, почему мое понимание ошибочно, что, конечно, только усугубило ситуацию. В аудитории царила оглушительная тишина. Было слышно, как сто человек одновременно испытали испанский стыд. Я попытался отыграть ситуацию в стиле: "Ну, интересно, наверное, я неправильно понял", но все все поняли. Я облажался. Я уверенно и публично облажался самым ужасным образом», — заключил автор.

Ранее почувствовавший себя ничтожеством студент прогулял пару и оказался должен миллионы рублей. По словам 19-летнего второкурсника, его обучение полностью оплачивается за счет Министерства обороны США, поэтому ему нужно выполнять строгие условия.