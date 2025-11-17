Почувствовавший себя ничтожеством студент прогулял пару и оказался должен миллионы рублей

Пользователь Reddit с ником JakeTheIV рассказал о том, как оказался на грани отчисления из престижного частного вуза из-за одного прогула. По словам 19-летнего студента-второкурсника, проблема заключается в том, что его обучение полностью оплачивается за счет Министерства обороны США, поэтому ему нужно выполнять строгие условия.

«Условия моей стипендии гласят, что если я пропущу более 20 процентов занятий по военной программе в течение семестра, то меня отчислят из программы, и я должен буду вернуть всю сумму, потраченную на меня Минобороны. Эти "военные" занятия проводятся всего раз в неделю, а в семестре лишь 12 недель. Значит, для меня должен был стать фатальным третий пропуск», — объяснил учащийся.

По его словам, на два занятия он не пришел из-за болезни. А недавно он пропустил и третье, объяснив это тем, что он в тот день «чувствовал себя полным ничтожеством». Вуз начал внутреннее расследование причин прогула, однако, как уточнил автор, в 99 процентах случаев это заканчивается отчислением. Это значит, что парень должен будет вернуть все потраченные на его обучение деньги — 110 тысяч долларов (около 9,9 миллиона рублей). Альтернатива — прохождение действительной военной службы.

«Я должен был окончить хороший колледж без долгов, жениться на своей невесте, несколько лет прослужить офицером, а потом — найти хорошую работу в частном секторе и содержать семью. Не думаю теперь, что все это когда-нибудь случится», — с горечью заключил автор.

