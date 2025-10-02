Студент-медик с чрезмерным усердием изучал пациента и пожалел об этом

Пользователь Reddit с ником SmoothArea1206 рассказал о своем опыте взаимодействия со студентами-медиками в качестве живого пособия. Автор уточнил, что у него диагностирован язвенный колит.

«Я приехал на занятие к студентам четвертого курса медфака, изучавшим желудочно-кишечные заболевания. Им прочитали лекцию, после которой они начали задавать мне вопросы, причем некоторые из них были содержательными, а другие — совершенно идиотскими», — объяснил автор.

После этого студенты начали пальпировать ему живот, чтобы научиться определять потенциальные проблемы, характерные для его заболевания.

«Вскоре подошла очередь бугая, который запомнился мне глупыми вопросами и, похоже, не пользовался популярностью среди сверстников. Мое тело вздрогнуло, когда он коснулся меня своими холодными руками и начал сильно надавливать. Я осторожно сказал об этом, намекнув, что не обязательно прилагать столько усилий, однако в этот момент он надавил еще сильнее. Я предупредил преподавателя и студента, что меня может стошнить, но он все равно продолжал давить. Я тут же сел, после чего мой полупереваренный обед буквально накрыл его от шеи до пят», — написал автор.

Студент мгновенно стал белее снега, и автор испугался, что и его тоже сейчас стошнит. Вместо этого будущий врач извинился, что не придал значения словам пациента. Остальные учащиеся отнеслись к живому пособию с большей осторожностью.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как затопил дом собственной рвотой. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.