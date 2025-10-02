Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 2 октября 2025Интернет и СМИ

Студент-медик с чрезмерным усердием изучал пациента и пожалел об этом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Liderina / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником SmoothArea1206 рассказал о своем опыте взаимодействия со студентами-медиками в качестве живого пособия. Автор уточнил, что у него диагностирован язвенный колит.

«Я приехал на занятие к студентам четвертого курса медфака, изучавшим желудочно-кишечные заболевания. Им прочитали лекцию, после которой они начали задавать мне вопросы, причем некоторые из них были содержательными, а другие — совершенно идиотскими», — объяснил автор.

После этого студенты начали пальпировать ему живот, чтобы научиться определять потенциальные проблемы, характерные для его заболевания.

«Вскоре подошла очередь бугая, который запомнился мне глупыми вопросами и, похоже, не пользовался популярностью среди сверстников. Мое тело вздрогнуло, когда он коснулся меня своими холодными руками и начал сильно надавливать. Я осторожно сказал об этом, намекнув, что не обязательно прилагать столько усилий, однако в этот момент он надавил еще сильнее. Я предупредил преподавателя и студента, что меня может стошнить, но он все равно продолжал давить. Я тут же сел, после чего мой полупереваренный обед буквально накрыл его от шеи до пят», — написал автор.

Студент мгновенно стал белее снега, и автор испугался, что и его тоже сейчас стошнит. Вместо этого будущий врач извинился, что не придал значения словам пациента. Остальные учащиеся отнеслись к живому пособию с большей осторожностью.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как затопил дом собственной рвотой. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

    Охранники знаменитого университета поймали порнозвезду Бонни Блю во время секса в автобусе

    Студент-медик с чрезмерным усердием изучал пациента и пожалел об этом

    На Западе исключили преимущество Украины над Россией

    Смерть россиянки на могиле погибшего на СВО сына объяснили

    В России ответили на угрозы Трампа подводными лодками

    Россиянин раскритиковал любителей двух популярных городов Таиланда

    В США высказались о возможной войне с Россией

    Саммит глав стран ЕС зашел в тупик

    В России пообещали ответить на провокации Украины в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости