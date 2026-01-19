Реклама

12:14, 19 января 2026Бывший СССР

Суд об аресте имущества Тимошенко захотели провести в закрытом режиме

Антикоррупционный суд в закрытом режиме рассмотрит арест имущества Тимошенко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Украинский высший антикоррупционный суд (ВАКС) в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте имущества бывшего премьера страны, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которой предъявлено обвинение в подкупе депутатов. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обосновал проведение заседания в закрытом режиме необходимостью защиты тайны следствия и персональных данных.

«Судья поддержал это решение», — говорится в материале.

В пятницу, 16 января, ВАКС выпустил Тимошенко под залог в размере 767,6 тысячи долларов. Экс-премьера обязали сдать загранпаспорта, а также не выезжать за пределы Киевской области. Тимошенко также запрещено обсуждать материалы дела с рядом депутатов Рады — почти все они относятся к партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что на фоне современных украинских политиков Тимошенко выглядит безобидным младенцем.

