В СВР назвали последствия ориентации Армении на поддержку Запада

Нарышкин: Армения совершит ошибку, если будет ориентироваться только на поддержку Запада

Армения совершит ошибку, если будет ориентироваться только на поддержку Запада, так как это осложнит ситуацию внутри страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Если армянское руководство будет ориентироваться исключительно на какую-то помощь, поддержку Запада, то, конечно, совершит ошибку, и в таком случае ситуация внутри страны осложнится», — подчеркнул он.

Глава ведомства указал на то, что в случае такого сценария Ереван столкнется с затруднениями и барьерами в экономическом развитии. При этом он выразил надежду, что руководство республики «будет поступать разумно».

Ранее стали известны результаты парламентских выборов в Армении. По итогам голосования в законодательный орган пройдут партия премьер-министра республики Никола Пашиняна (49,7 процента голосов), а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (23,27 процента голосов) и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна (9,9 процента голосов).