Украина выпустила крылатые ракеты «Фламинго» по российским объектам

МО РФ: Российские средства ПВО сбили две крылатые ракеты «Фламинго»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским объектам две крылатые ракеты «Фламинго». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, обе новые украинские ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Какие именно объекты пытались атаковать ВСУ, не уточняется. Где были сбиты ракеты, неизвестно.

Кроме того, средства ПВО уничтожили девять умных авиабомб.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что одна из упомянутых крылатых ракет была сбита над этим регионом. «Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества», — отметил чиновник.