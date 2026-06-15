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13:54, 15 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России предупредили о последствиях попытки открыть второй фронт в Приднестровье

Депутат Колесник: Если Запад и Украина откроют второй фронт — воевать там будут наемники
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Попытка Запада и Украины открыть второй фронт против России на приднестровском направлении приведет к фатальным последствиям для самих инициаторов, предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что противник будет уничтожен на начальном этапе, а жертвами станут в том числе те, кого втянут в конфликт насильно.

«Они пытаются это сделать, первый раз удалось избежать. Если второй раз будут открывать второй фронт, то будем уничтожать на стадии зарождения. Для противника последствия будут гораздо более фатальными и тяжелыми», — сказал депутат.

По его словам, в случае открытия второго фронта, боевые действия развернутся в районе Приднестровья и Молдавии, что приведет к расширению конфликта и втягиванию других стран. Очередной виток эскалации обернется большими жертвами, отметил парламентарий. При этом Запад, по мнению Колесника, вновь попытается прикрыться чужими силами, сделав расходным материалом молдаван и украинцев.

«Наберут со всего мира, будут отлавливать, как собак по улице. Наемников постараются туда натаскать — всякий сброд. Но наемники приезжают за деньгами, а находят смерть. А когда пострадает население, которое вообще не собиралось воевать и никакого желания не имеет, — вот это настоящая трагедия», — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия не может допустить угрозы своему населению и будет обеспечивать его безопасность, как того требует Конституция.

Ранее бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Запад и Украина пытались открыть второй фронт против России на приднестровском направлении. По словам политика, на том этапе подобного сценария удалось избежать.

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