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13:44, 15 июня 2026Мир

Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

Посольство РФ: Граждан России на задержанном Великобританией танкере «Смиртос» нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Граждан России на борту задержанного Великобританией танкера «Смиртос» нет. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.

«По нашей информации, граждан России среди членов экипажа задержанного танкера не было», — рассказали в дипмиссии.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что вооруженные силы страны перехватили танкер «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш в воскресенье, 14 июня. Отмечалось, что в операции принимала участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя инцидент в беседе с «Лентой.ру», заявил, что Москва будет ждать разъяснений по задержанию танкера. Он отметил, что у действий британских властей нет никаких правовых оснований.

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