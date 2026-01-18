Реклама

Трамп увидел угрозу для еще одной страны из-за России и Китая

NBC News: Трамп пожаловался помощникам на уязвимость Канады перед Россией и КНР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп наметил еще одну цель в Западном полушарии, заявляя в беседах со своими помощниками об уязвимости Канады перед противниками США в Арктике. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Как уточняется, обеспокоенность лидера Соединенных Штатов вызвана тем, что Оттава не может защитить себя и свои границы от любых посягательств со стороны Москвы или Пекина. В частных разговорах он убеждает собеседников в том, что Канада должна увеличить расходы в оборонной сфере.

Чиновники уверяют, что усилия команды Трампа ускорили внутреннюю дискуссию о более широкой арктической стратегии и потенциальном достижении соглашения с Канадой в нынешнем году об укреплении ее северной границы.

«Трампа очень беспокоит продолжающееся отставание США от Западного полушария, и он сосредоточен на этом», — заявил один из чиновников. По словам высокопоставленных госслужащих, администрация американского лидера хочет «остановить дальнейшее присутствие России и Китая в Арктике», в то время как Канада сможет только выиграть от того, что Гренландия уйдет под контроль Штатов.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни принес извинения президенту США Дональду Трампу после его обиды на антитарифную рекламу. По словам политика, он отсмотрел ролик перед выходом в эфир и выступил против его публикации.

