1 ноября 2025

Премьер Канады раскрыл причину обиды Трампа и извинился

Премьер Канады Карни извинился перед Трампом после его обиды на рекламу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни извинился перед президентом США Дональдом Трампом после его обиды на антитарифную рекламу. Его слова передает Reuters.

«Я действительно извинился перед президентом», — сообщил Карни.

Канадский премьер подтвердил, что американского лидера обидела политическая реклама. Она была заказана премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом и включала отрывок речи экс-президента США Рональда Рейгана, заявившего, что тарифы приводят к торговым войнам и экономической катастрофе. По словам Карни, он видел ролик перед выходом в эфир и выступал против его публикации.

Ранее Трамп во время саммита в Египте перепутал должность премьер-министра Канады и по ошибке назвал его президентом.

