Трамп перепутал должность премьера Канады

Трамп назвал премьер-министра Канады Карни президентом

Президент США Дональд Трамп во время мирного саммита по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе назвал премьер-министра Канады Марка Карни президентом. Об этом сообщает канадский телеканал CBC News.

После подписания совместной декларации Трамп поблагодарил лидеров, участвовавших в саммите, и, заметив Карни в зале, произнес: «А где Канада, кстати? Где вы? Я очень признателен, что вы здесь, господин президент».

Премьер Канады ответил: «Я рад, что вы повысили меня до президента». Американский лидер, рассмеявшись, слегка хлопнул Карни по руке и добавил: «По крайней мере, я не сказал "губернатор"».

Ранее Трамп рассказал, что обсуждал с Канадой будущую систему ПРО «Золотой купол» и вновь предложил Оттаве стать частью Соединенных Штатов. «Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться [к системе ПРО "Золотой купол"], на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране?"» — сказал американский лидер.