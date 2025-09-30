Трамп вновь предложить Канаде войти в состав США

Трамп вновь предложил Канаде стать частью США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что пару недель назад обсуждал с Канадой будущую систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» и вновь предложил Оттаве стать частью Соединенных Штатов. Об этом он заявил во время выступления на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, трансляцию ведет телеканал Fox News.

«Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться [к системе ПРО "Золотой купол"], на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране?"», — сказал американский лидер.

По словам главы Белого дома, он предложил Канаде стать 51-м штатом и получить ПРО бесплатно.

Ранее Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине. Он отметил, что для этого необходима встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.