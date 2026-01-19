Украине пообещали беспрецедентное погружение во тьму

Гендиректор YASNO Коваленко: Отключения света на Украине превысят 16 часов

В связи с морозами и нехваткой мощностей жители Украины могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Так, в частности, в некоторых районах может не быть света по 16 часов и более, о чем сообщил генеральный директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, пишет RT.

По его словам, публикуемый график возможных отключений уже неактуален. «При ограничениях в пять очередей из шести отключения могут длиться более 16 часов», — заявил он, подчеркнув, что крайне тяжелая обстановка складывается в украинской столице.

Киев переводят в режим экстренных отключений, когда горожане получают электроэнергию всего на три часа, после чего ожидается десять часов темноты. Говоря о ситуации для потребителей в будущем, Коваленко понадеялся, что все может измениться при других погодных условиях. Как добавил гендиректор компании, необходимо пережить сильные морозы, поскольку с потеплением должно уменьшиться потребление.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на всей территории Украины возможен тотальный блэкаут в случае ударов по критической энергетической инфраструктуре. «Последствия могут быть крайне серьезными: речь идет о почти полном отключении электроэнергии в стране», — указала она.