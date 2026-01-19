Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:55, 19 января 2026Мир

В Европе увидели шанс на перезагрузку отношений с Россией

Дотком: Ситуация вокруг Гренландии — возможность для ЕС заключить мир с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ситуация вокруг Соединенных Штатов и Гренландии может привести к восстановлению отношений между Россией и странами Европейского союза (ЕС). Об этом в соцсети X заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

«Ситуация вокруг Гренландии — это возможность для ЕС заключить мир с Россией, прекратить конфликт на Украине, вернуть "Северные потоки", выйти из НАТО и вместе с Канадой приветствовать многополярный порядок», — написал он.

По мнению Доткома, притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию в конечном итоге приведут не к ослаблению или распаду ЕС, а к международной изоляции самих Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Брюссель готовится к принятию «самых решительных мер» против Вашингтона, чтобы удержать американского президента от попыток захватить контроль над Гренландией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы начали принудительное выселение Долиной из квартиры

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Пушилин рассказал о приближении к Славянску

    Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

    Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

    Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

    Задержание готовившего теракт в российском регионе молодого мужчины попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok