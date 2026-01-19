В Одессе назвали последствия ночных ударов

Объект энергетики поврежден в Одессе после ночных ударов

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Одессе после ночных ударов. Об этом передает издание «Страна.ua».

О повреждении объекта критической инфраструктуры написал и глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. К счастью, обошлось без пострадавших», — утверждает чиновник.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия якобы текущей зимой сфокусировалась на ударах по энергообъектам Киева, Одессы и Днепропетровска (украинское название — Днепр), так как хочет изолировать эти города от национальной сети.