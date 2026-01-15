На Украине заявили о намерении России изолировать Одессу и Киев

Харченко: Россия хочет изолировать Киев, Одессу и Днепр от национальной сети

Россия текущей зимой сфокусировалась на ударах по энергообъектам Киева, Одессы и Днепропетровска (украинское название — Днепр), так как хочет изолировать эти города от национальной сети. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в разговоре с The New York Times.

Он пояснил, что целью атак является уничтожение электростанций, указав, что удары наносятся примерно раз в две недели во время ремонтных работ. «Они стараются бить по объектам именно в момент, когда идет восстановление», — отметил Харченко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию в городе. Он сообщил, что теплоснабжение отсутствует почти в 500 многоквартирных дома. По его словам, работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры ведутся круглосуточно.