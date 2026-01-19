В Раде назвали причину скорого проигрыша Украины в конфликте

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Украина проиграет в конфликте из-за ТЦК

Украина может вскоре проиграть в конфликте, если не поменять подход сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов) к рекрутингу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

Так он прокоментировал видео, зафиксировавшее очередной случай силовой мобилизации в республике: в Одессе военкомы выломали дверь автомобиля, чтобы вытащить из него мужчину.

«Вот у меня есть вопрос к Владимиру Александровичу [Зеленскому] как верховному главнокомандующему: каков шанс того, что этот человек или другие мобилизованные таким образом на следующий день не пойдут в СЗЧ (самовольное оставление частей — прим. «Ленты.ру»)? Какова их мотивация воевать?» — написал Гончаренко.

По его словам, власти рискуют потерять всякое доверие населения к мобилизации и государству, а также получить «чрезвычайно дорогое и неэффективное войско». «И как следствие — просто проигрываем войну», — заключил парламентарий.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил доходы ТЦК от взяток. По его словам, военкомы ежегодно зарабатывают на этом свыше двух миллиардов евро.