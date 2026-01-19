В Раде назвали доход ТЦК от взяток

Территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ежегодно зарабатывают на взятках свыше двух миллиардов евро. Доход военкомов назвал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.
«Теневой бюджет ТЦК сегодня составляет, по разным оценкам, более 2 миллиардов евро (в год). Это более 100 миллиардов гривен», — сказал Разумков.
Также депутат назвал работу ТЦК беспределом и отметил, что мобилизованных ведут как скот на бойню.
Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины Николай Полипчук заявил, что хотел бы передать координаты русским бойцам для удара по ТЦК.