22:19, 19 января 2026Бывший СССР

В Раде назвали доход ТЦК от взяток

Депутат Разумков: ТЦК зарабатывают на взятках свыше €2 млрд в год
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) ежегодно зарабатывают на взятках свыше двух миллиардов евро. Доход военкомов назвал депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Теневой бюджет ТЦК сегодня составляет, по разным оценкам, более 2 миллиардов евро (в год). Это более 100 миллиардов гривен», — сказал Разумков.

Также депутат назвал работу ТЦК беспределом и отметил, что мобилизованных ведут как скот на бойню.

Ранее пленный солдат Вооруженных сил Украины Николай Полипчук заявил, что хотел бы передать координаты русским бойцам для удара по ТЦК.

