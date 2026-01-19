В России отреагировали на переименование Киевом районов Луганска

Российский Telegram-канал сообщил о желании Киева переименовать районы Луганска

На Украине захотели переименовать районы города Луганска. На эту инициативу отреагировал российский Telegram-канал «Степной ветер».

«В дурдоме все стабильно. В укровермахте хотят переназвать районы Луганска, из которого они сбежали еще в 2014 году», — сказано в публикации.

Новость о приеме предложений по переименованию районов Луганска появилась несколько дней назад. Ее опубликовала Луганская областная администрация на странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что российским войскам осталось освободить 0,13 процента территории Луганской народной республики (ЛНР). По Конституции РФ, ЛНР является субъектом федерации.