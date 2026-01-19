В России оценили планы США создать «Совет мира» по Украине

Чепа: Планы США создать «Совет мира» по Украине вызывают мало доверия

Планы США создать «Совет мира» по Украине и позвать туда Киев, Москву, а также страны Европы и НАТО, пока вызывают мало доверия. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он напомнил, что в Газе уже сделали подобную структуру за деньги. Там ежегодно необходимо вносить крупные финансовые взносы. «Если кто-то пытается мир построить за деньги, мне кажется, это не совсем будет устойчивый и справедливый мир», — пояснил парламентарий.

Чепа добавил, что в связи с этим к идее «Совета мира» по Украине остается много вопросов.

Ранее в состав «Совета мира» по Газе по приглашению президента США Дональда Трампа вошел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политик направил американскому лидеру ответное письмо, в котором выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.