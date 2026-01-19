Реклама

00:25, 19 января 2026Мир

В США назвали следующую цель после Гренландии

Расмуссен: США после присоединения Гренландии могут аннексировать часть Канады
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Revierfoto / Globallookpress.com

Канада может стать следующей целью США после присоединения Гренландии. Такое развитие событий спрогнозировал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с РИА Новости.

Он допустил, что Вашингтон может окружить Канаду и аннексировать часть ее территории. Эксперт также отметил, что считает события вокруг Гренладии «невероятными».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пожаловался помощникам на уязвимость Канады перед Россией и Китаем. Как сообщил телеканал NBC News, глава государства обеспокоен тем, что Оттава не может защитить себя и свои границы от любых посягательств со стороны Москвы или Пекина.

