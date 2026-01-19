Реклама

12:18, 19 января 2026МирЭксклюзив

Вероятность холодной войны между Европой и США из-за Гренландии оценили

Политолог Леви: Вероятность холодной войны между Европой и США невысока
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вероятность холодной войны между Европой и США из-за претензий американского президента Дональда Трампа на Гренландию на данный момент невысока — стороны слишком тесно связаны между собой экономически, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви.

«Ухудшение отношений, безусловно, имеет место. Европа не ожидала маневра Трампа и теперь будет максимально тянуть время, надеясь, что его президентство закончится раньше, а преемник переключится на другие задачи. Пока же Европа вынуждена наращивать переговорный багаж, чтобы иметь возможность возражать Трампу», — сказал Леви.

Политолог указал на растерянность европейских лидеров в сложившейся ситуации. Это, по его оценке, указывает на то, что политики союза уже не имеют того политического веса, что был 50 лет назад, — они не могут держать удар, способны только на словесные возражения и уже обсуждают, как продать Гренландию, сохранив лицо.

«Но говорить о холодной войне, конечно, нельзя — экономически Европа и США слишком тесно связаны, это нельзя просто взять и вычеркнуть. Сомневаюсь даже, что Трамп всерьез применит тарифы в отношении стран ЕС, потому что это нанесет существенный удар и по самим Штатам. Скорее всего, сейчас с обеих сторон идут спекуляции, игра на то, у кого первым сдадут нервы. И, по-моему, они сдадут у европейцев», — считает политолог.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк заявил, что Германии нужно обзавестись ядерным оружием. Он объяснил это тем, что консенсус о передаче европейской обороны в руки Соединенных Штатов испарился после оглашения амбициозных планов главы Белого дома Дональда Трампа на Гренландию.

