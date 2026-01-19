Реклама

В Германии захотели вернуть ядерное оружие из-за угроз Трампа

Депутат Готтшальк предложил ФРГ обзавестись ядерным оружием из-за угроз Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Германии нужно обзавестись ядерным оружием, так как консенсус о передаче европейской обороны в руки Соединенных Штатов испарился после оглашения амбициозных целей главы Белого дома Дональда Трампа на Гренландию. С таким предложением выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк, ролик с обращением появился на его странице в соцсети Х.

По его словам, с момента рождения плана Трампа по захвату Гренландии всем должно стать понятно, что между государствами нет дружбы, а есть лишь интересы. При этом интересы американцев разительно отличаются от тех, что присутствуют у стран ЕС.

«Именно поэтому мы должны вернуть оборону и безопасность Европы в свои руки», — считает Готтшальк.

Как подчеркнул парламентарий, Европе нужна «сильная армия, самые подготовленные солдаты и современное оружие». Депутат объясняет эту инициативу тем, что таким образом необходимо сделать любое нападение на европейские страны «бесперспективным». Между тем, по его мнению, создать единый оборонный альянс между государствами будет крайне сложно. В качестве причины он называет глубокие политические разногласия и исторический раскол, однако это «единственный путь от зависимости к стратегическому суверенитету», подытожил политик.

Ранее издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Дональда Трампа. По некоторым данным, наедине обеспокоенные европейские чиновники называют стремление лидера США аннексировать суверенную датскую территорию «безумным» и «сумасшедшим».

