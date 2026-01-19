Реклама

06:02, 19 января 2026

ВСУ решили отрабатывать удары на Запорожской области

РИА Новости: ВСУ используют Запорожскую область для апробирования новых дронов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинские отряды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используют Запорожскую область, чтобы тестировать новые дроны и обучать молодых пилотов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Они здесь присутствуют, и это заметно, у них проводится здесь непосредственно обучение. Они проводят апробацию своих беспилотных летательных аппаратов», — отметил собеседник издания.

По его словам, так Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют территорию в качестве полигона для натаскивания молодых бойцов. Украинские войска также обучают военных применять беспилотники различного типа, заключил представитель силовых структур.

Ранее офицер группировки войск «Юг» с позывным Питон рассказал, что командиры ВСУ угрожают солдатам затравить родных за сдачу в плен. При самовольном оставлении части украинским военным обещают до 10 лет тюрьмы и серьезно давить на семьи. Он сделал вывод о том, что многие просто не сдаются в плен из-за обыкновенного страха за близких.

