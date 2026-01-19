Офицер Питон: Командиры ВСУ угрожают солдатам затравить родных за сдачу в плен

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказывает солдатам угрозы, обещая травить их родственников и близких, если они сбегут или сдадутся в плен. Об этом рассказал журналистам РИА Новости офицер группировки войск «Юг» с позывным Питон.

По его словам, пленные украинские военные рассказывали, что при самовольном оставлении части им обещали 10 лет тюрьмы, а также «бонусом» серьезное давление на семью. «Я так понимаю, не со стороны каких-то спецслужб, а просто травля. То есть соседи, какие-то знакомые — все будут знать, что человек сдался в плен», — уточнил Питон.

В этой связи офицер сделал вывод, что многие солдаты ВСУ не сдаются просто из-за обыкновенного страха за свою семью. Травля в таких условиях может быть организована некими общественными активистами. Еще одним фактором служит то, что украинская армия на передовой дезориентирована.

Это говорит о том, что они возможно и хотели бы бежать, но не могут. Российский военный привел в пример ситуацию из реальной боевой практики, когда украинского солдата обнаружили в полной дезориентации. «Было такое, что мы уже давно продвинулись вперед. А человек два месяца сидит, получается, у нас в тылу! И просто, когда мы его находим, откапываем, он не понимает, что произошло. Он как "маугли" сидит там, как дикарь», — добавил Питон.

Ранее пленный военнослужащий Павел Гейко рассказал о больших потерях и «горах трупов» солдат ВСУ. Он прослезился, когда говорил о количестве раненых и о том, что близкие не знают, где находятся военные.