Пленный прослезился и рассказал о «горах трупов» солдат ВСУ

Пленный Гейко заявил о кидающем солдат ВСУ на мясо командовании и о горах трупов

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Гейко рассказал о больших потерях и «горах трупов» солдат на передовой. Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Мы закрепились в доме. Через 20 минут нас разбили дронами. И еще через 20 минут нас пришли, штурманули и взяли в плен. Мы сдались, естественно, потому что хотим жить. Мы не хотим войны. Там полная разруха. Горы украинских трупов валяются. Невозможно продвинуться. Дроны летают. Постоянная стрельба», — заявил он.

По словам Гейко, командование «кинуло на мясо» украинских бойцов. Он прослезился, когда говорил о количестве раненых и о том, что близкие не знают, где находятся военные. «Мы не подготовлены к этой войне», — признался военнопленный.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что ВСУ несут серьезные потери на запорожском направлении, но Киев скрывает их. Он сообщил, что российские военные не жалеют средств поражения, а также атакуют сразу в нескольких участках населенного пункта, из-за чего в ВСУ возникает дезорганизация и паника.