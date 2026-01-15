Джерелиевский: Киев несет потери на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на запорожском направлении, но Киев скрывает их. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

«У них достаточно большие потери по той простой причине, что у нас значительный перевес и в ударных средствах, и в живой силе», — указал он. Джерелиевский рассказал, что российские военные не жалеют средств поражения, а также атакуют сразу в нескольких участках населенного пункта, из-за чего в ВСУ возникает дезорганизация и паника.

При этом эксперт отметил, что Киев тщательно скрывает потери, так как у них есть склонность к недобросовестному указанию этих данных.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что взятие Волчанска и другого города Харьковской области — Купянска — армией России станет тяжелейшим ударом для Вооруженных сил Украины. По его словам, этим откроется путь Российской армии на Харьков.