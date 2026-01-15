Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:18, 15 января 2026Бывший СССР

Появилась информация о скрываемых Киевом потерях

Джерелиевский: Киев несет потери на запорожском направлении
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на запорожском направлении, но Киев скрывает их. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

«У них достаточно большие потери по той простой причине, что у нас значительный перевес и в ударных средствах, и в живой силе», — указал он. Джерелиевский рассказал, что российские военные не жалеют средств поражения, а также атакуют сразу в нескольких участках населенного пункта, из-за чего в ВСУ возникает дезорганизация и паника.

При этом эксперт отметил, что Киев тщательно скрывает потери, так как у них есть склонность к недобросовестному указанию этих данных.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что взятие Волчанска и другого города Харьковской области — Купянскаармией России станет тяжелейшим ударом для Вооруженных сил Украины. По его словам, этим откроется путь Российской армии на Харьков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мир не наступает сам». Путин сделал первые в 2026 году заявления об Украине, СВО и мировой политике

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Минфин России резко увеличит объем продажи валюты

    Врач перечислила поддерживающие иммунитет зимой продукты

    На Украине назвали крайне напряженное для ВСУ направление

    Посол России предупредил о последствиях втягивания НАТО в Гренландию

    Кулеба назвал украинцев достойными своей власти

    Латвийским спортсменам рекомендовали не контактировать с россиянами на Олимпиаде

    Россиянам назвали регионы с наибольшим ростом цен на новостройки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok