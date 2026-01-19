Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 19 января 2026Силовые структуры

Задержание готовившего теракт в российском регионе молодого мужчины попало на видео

МВД и ФСБ показали задержание готовившего теракт в Иркутской области мужчины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД и ФСБ показали задержание готовившего теракт в Иркутской области 18-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как правоохранители поймали молодого мужчину, надели на него наручники и положили в снег. Молодой человек рассказал, что неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, убедил его перевести сбережения своей бабушки на «безопасный» счет. Затем злоумышленник уже от имени «сотрудника ФСБ» заявил, что эти деньги пошли на финансирование Вооруженных сил Украины, и предложил избежать ответственности, совершив поджог объекта инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что подросток поверил и поджег одну подстанцию связи. Потом он направился к следующей, где был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы начали принудительное выселение Долиной из квартиры

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Число жертв крушения двух высокоскоростных поездов в Испании увеличилось

    Пушилин рассказал о приближении к Славянску

    Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

    Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

    Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok