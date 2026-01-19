Реклама

Желание «обезопасить» счета семьи обернулось для молодого россиянина статьей о терроризме

В Иркутской области ФСБ и полиция задержали мужчину за подготовку теракта
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Иркутской области сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ задержали 18-летнего местного жителя за подготовку теракта — поджога объекта инфраструктуры. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Он арестован.

По версии следствия, в конце сентября 2025 года неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, убедил молодого человека перевести сбережения своей бабушки на «безопасный» счет. Затем злоумышленник, уже от имени «сотрудника ФСБ», заявил, что эти деньги пошли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ), и предложил избежать ответственности, совершив поджог объекта инфраструктуры.

Подросток поверил и поджег одну подстанцию связи. Потом он направился к следующей, где был задержан.

Ранее ФСБ раскрыла схему с вовлечением российских подростков в диверсии через чаты знакомств в интернете. Так, украинские спецслужбы вовлекли четверых подростков в Москве и Чувашии, совершивших поджоги машин силовиков и торговых центров.

