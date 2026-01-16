ФСБ задержала 4 подростков, поджегших машины силовиков и ТЦ в Москве и Чувашии

ФСБ раскрыла схему с вовлечением российских подростков в диверсии через чаты знакомств в интернете. Так, украинские спецслужбы вовлекли четверых подростков в Москве и Чувашии, совершивших поджоги машин силовиков и Торговых центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, фигурантам от 15 до 17 лет. Они общались с девушками в социальных сетях в иностранных мессенджерах, где те просили их прислать координаты местонахождения школ и торговых центров, а также адреса проживания. Затем подросткам звонили лжеправоохранители. Они рассказали, что переданные координаты использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ) для планирования атак ударными БПЛА. Для того, чтобы освободиться от уголовной ответственности, злоумышленники склоняли подростков к совершению противоправных действий под предлогом якобы проводимой антитеррористической защищенности объектов.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьями 205 («Террористический акт») и 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области правоохранительные органы выследили три группы подростков, которые выполняли задания из мессенджера — поджигали объекты инфраструктуры.