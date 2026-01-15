Реклама

Силовые структуры
09:48, 15 января 2026Силовые структуры

Три группы подростков выследили в одном российском регионе

В Новосибирской области задержаны три группы подростков за поджоги на ж/д
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирской области правоохранительные органы выследили три группы подростков, которые выполняли задания из мессенджера по поджогам объектов инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Трое несовершеннолетних пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге. Оперативное видео с места преступления публикует Telegram-канал «Экстренный НСК».

На кадрах видны силовики, которые осматривают место поджога. Виден релейный шкаф со следами возгорания. Полицейские ведут двух подростков к служебному автомобилю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и диверсии. Аналогичные обвинения будут предъявлены еще двум группам несовершеннолетних, которых задержали в Куйбышеве за поджоги вышки сотовой связи и оборудование на железной дороге. Всем им от 12 до 20 лет. Они знакомы между собой. Действовали молодые люди по указанию куратора из мессенджера, обещавшего им денежное вознаграждение.

В России за три года были задержаны 159 подростков за диверсии и теракты на транспорте, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ранее ФСБ сообщила о поимке 22-летнего жителя Башкирии, готовившего диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

