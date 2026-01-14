Реклама

08:28, 14 января 2026Силовые структуры

Раскрыт готовивший диверсию на объектах ТЭК молодой россиянин

В Башкирии ФСБ поймала 22-летнего мужчину, готовившего диверсии на объектах ТЭК
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Башкирии ФСБ поймала 22-летнего местного жителя, готовившего диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»). По этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

По предварительной информации, молодого человека задержали, когда тот готовился к поджогу трасформаторной подстанции. У него дома был проведен обыск. В результате правоохранители обнаружили и изъяли необходимые для совершения преступления инструменты и вещи.

По данным агентства, задержанный переписывался в Telegram с неизвестным, который предложил ему поджечь трансформаторную подстанцию за 23 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что гражданину России Максиму Семенову вынесли приговор за поджоги военного вертолета и объекта компании мобильной связи по поручению украинских спецслужб.

