Силовые структуры
07:08, 14 января 2026

Озвучен приговор россиянину за поджог военного вертолета

Глава СК Бастрыкин: Семенова приговорили к 12 годам за поджог военного вертолета
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Гражданину России Максиму Семенову вынесли приговор за поджоги военного вертолета и объекта компании мобильной связи по поручению украинских спецслужб. Его озвучил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«К 12 годам лишения свободы осужден Максим Семенов», — рассказал Бастрыкин.

По словам председателя СК, ведомство привлекает к ответственности российских граждан, которые приняли решение оказывать содействие спецслужбам Украины. Кроме того, Следком реагирует на все факты преступлений в отношении граждан РФ со стороны или с подачи Киева.

«Уголовное законодательство в полной мере позволяет привлекать в ответственности иностранных граждан, совершивших преступления в отношении россиян», — резюмировал Бастрыкин.

Ранее начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин сообщил, что более 300 человек были задержаны в 2025 году за диверсии на объектах транспорта России.

