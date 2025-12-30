Названо число задержанных в России за диверсии на транспорте

МВД: В 2025 году задержаны 300 человек за поджоги на объектах транспорта России

Более 300 человек были задержаны в 2025 году за диверсии на объектах транспорта России. Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, передает ТАСС.

По его словам, более половины из задержанных несовершеннолетние, которые совершали диверсии и поджоги на объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о поимке трех диверсантов Главного управления разведки Министерства обороны Украины при попытке проникновения на территорию Донецкой народной республики под видом мирных жителей.