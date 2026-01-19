Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:05, 19 января 2026Забота о себе

Женщинам назвали главное правило возвращения сексуального влечения

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Регина Ахуньянова, также известная в сети как Регина Доктор, назвала женщинам главное правило возвращения снизившегося либидо. О женской сексуальности она поговорила с UfaTime.ru.

По словам врача, в интимной жизни женщины основополагающую роль играет внутренняя опора — отсутствие хронического стресса. Женщина не должна быть в постоянном страхе перед опасностью, и тогда мозг и тело смогут перейти в режим восстановления и расслабления. Терапевт подчеркнула, что только после этого активизируется парасимпатическая нервная система, ответственная за ощущение близости и доверия.

Материалы по теме:
«Каждый третий россиянин — псих» Как и отчего в России сходят с ума
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума
19 марта 2019
Апатия: причины, симптомы, лечение
Апатия:причины, симптомы, лечение
20 февраля 2024

Оргазм и половое влечение, продолжила Ахуньянова, возникают лишь тогда, когда активность симпатической нервной системы минимальна. В итоге либидо можно вернуть только в том случае, когда женщина чувствует внутреннюю опору, доверяет себе, своему телу, уверена в себе и не живет в постоянном ощущении угрозы извне, подытожила она.

Ранее сексолог Алессандра Араужо заявила, что у некоторых женщин, которые состоят в браке, со временем пропадает либидо. По ее словам, одним из главных врагов сексуального влечения является предсказуемость. Специалистка объяснила, что со временем в браке пропадает новизна и таинственность, которые являются важными элементами возбуждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Популярная юмористка рассказала о мечте о доме с библиотекой

    ЕС захотел вбить клин между Россией и Норвегией

    Молодой россиянин продал квартиру и перевел деньги мошенникам

    Чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина рассказал о жульничестве при помощи пениса

    Гражданам ЕС разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне

    Российских юниоров допустили до турниров с флагом и гимном в трех видах спорта

    Зеленский анонсировал новые боевые операции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok