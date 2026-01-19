Жители Дании и Гренландии вышли на протесты в кепках с посланием к Трампу

Жители Дании и Гренландии вышли на протесты в головных уборах с посланием к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет The Independent.

В субботу около 10 тысяч протестующих собрались перед ратушей в Копенгагене, чтобы выступить против намерений США захватить Гренландию. Многие из них надели красные кепки, на которых присутствовали надписи «Уберите Америку!» и «Nu det NUUK». Вторая фраза является игрой слов, отсылающая к городу Нуук — столице Гренландии, и переводится на русский как «Теперь хватит».

По данным издания, кепки стали настолько популярны у жителей Дании, что их быстро раскупили. «Мы должны поддержать Гренландию. Мы, датчане и гренландцы, должны держаться вместе», — заявила одна из протестующих.

В марте 2025 года Трамп высказал намерение присоединить Гренландию к США. Американский лидер считает, что смысл приобретения острова заключается в обеспечении международной безопасности.