16-летний школьник не выжил во время посещения парка «Россия — моя история». В Якутске юношу насмерть придавило танком на территории экспозиции военной техники, сообщил глава города Евгений Григорьев в Telegram-канале.

Он пояснил, что старшеклассника придавило металлической деталью. На месте происшествия начали работать следователи.

Григорьев выразил соболезнования родственникам подростка. «Обращаюсь ко всем родителям, взрослым людям: не допускайте баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах», — написал глава Якутска.

Представители парка пока ситуацию не комментировали.

До этого стало известно, что в Свердловской области 14-летнего подростка придавило огромным камнем.

Пострадавшего доставили в Кушвинскую больницу, где стабилизировали его состояние. Впоследствии школьника транспортировали в Девятую детскую больницу Екатеринбурга для проведения хирургического вмешательства.