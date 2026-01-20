Реклама

Россия
13:09, 20 января 2026Россия

16-летний школьник не выжил во время посещения парка «Россия — моя история»

В Якутске юношу насмерть придавило танком в парке «Россия — моя история»
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

16-летний школьник не выжил во время посещения парка «Россия — моя история». В Якутске юношу насмерть придавило танком на территории экспозиции военной техники, сообщил глава города Евгений Григорьев в Telegram-канале.

Он пояснил, что старшеклассника придавило металлической деталью. На месте происшествия начали работать следователи.

Григорьев выразил соболезнования родственникам подростка. «Обращаюсь ко всем родителям, взрослым людям: не допускайте баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах», — написал глава Якутска.

Представители парка пока ситуацию не комментировали.

До этого стало известно, что в Свердловской области 14-летнего подростка придавило огромным камнем.

Пострадавшего доставили в Кушвинскую больницу, где стабилизировали его состояние. Впоследствии школьника транспортировали в Девятую детскую больницу Екатеринбурга для проведения хирургического вмешательства.

