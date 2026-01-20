Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 20 января 2026Россия

Озвучены подробности массированного ночного налета дронов ВСУ на регионы России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 БПЛА ВСУ при отражении ночного налета
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Системой противовоздушной обороны (ПВО) в ходе отражения массированного ночного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены 32 дрона. Подробности отражения налета озвучили в Министерстве обороны России, заявление приводится в Telegram.

В оборонном ведомстве рассказали, что наибольшее число БПЛА ВСУ было уничтожено над брянской областью и Крымом — по девять единиц над каждым регионом. Кроме того, атаке подверглись Воронежская, Белгородская, Курская, Волгоградская, Астраханская, Самарская и Смоленская области.

Все выпущенные по территории России и уничтоженные системой ПВО дроны относились к самолетному типу. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали тремя БПЛА среднюю общеобразовательную школу номер один «Скифия» в городе Каменке-Днепровской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В Китае назвали одно действие США катастрофой для НАТО

    В России рассказали о переговорах с Индией по выпуску SJ-100

    Россиянка описала особенности жизни на Севере зимой фразой «покажутся фантастикой»

    В США запаниковали из-за возможного сближения ЕС с Россией

    Владелец ресторана сорвал злость на шеф-поваре и потерял сотни тысяч рублей

    Лучшие смартфоны Apple и Samsung сравнили

    Назван самый атакуемый украинскими БПЛА российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok