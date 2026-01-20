Озвучены подробности массированного ночного налета дронов ВСУ на регионы России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 БПЛА ВСУ при отражении ночного налета

Системой противовоздушной обороны (ПВО) в ходе отражения массированного ночного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены 32 дрона. Подробности отражения налета озвучили в Министерстве обороны России, заявление приводится в Telegram.

В оборонном ведомстве рассказали, что наибольшее число БПЛА ВСУ было уничтожено над брянской областью и Крымом — по девять единиц над каждым регионом. Кроме того, атаке подверглись Воронежская, Белгородская, Курская, Волгоградская, Астраханская, Самарская и Смоленская области.

Все выпущенные по территории России и уничтоженные системой ПВО дроны относились к самолетному типу. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали тремя БПЛА среднюю общеобразовательную школу номер один «Скифия» в городе Каменке-Днепровской.