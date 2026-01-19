ВСУ атаковали беспилотниками школу с детьми внутри

Балицкий: ВСУ атаковали школу №1 в Каменке-Днепровской, жертв удалось избежать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) среднюю общеобразовательную школу №1 «Скифия» в городе Каменке-Днепровской Запорожской области, где в учебное время находились 15 детей и 10 сотрудников. Об этом 19 января сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, жертв чудом удалось избежать. Повреждения получили только автомобиль охраны и остекление здания.

«Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры», — добавил Балицкий.

На место происшествия оперативно прибыли все службы, ситуация находится под контролем. Глава региона также отметил, что принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую и Белгородскую области.