Россия
20:52, 19 января 2026Россия

ВСУ атаковали два российских региона

Минобороны: Системы ПВО сбили четыре БПЛА над Брянской и Белгородской областями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за четыре часа атаковали два российских региона. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Всего, по данным оборонного ведомства, было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Три сбили над территорией Белгородской области, а еще один — над Брянской. Каких-либо других подробностей об отражении атаки в министерстве не привели.

В ночь на Крещение, 19 января, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Больше всего дронов самолетного типа — 31 — было уничтожено над территорией Белгородской области.

